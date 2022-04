ATP Masters Monte Carlo: Jannik Sinner schlägt Rublev und fixiert Viertelfinalduell mit Alexander Zverev

Jannik Sinner trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo auf Alexander Zverev. Der Italiener besiegte Vorjahresfinalist Andrey Rublev in drei Sätzen. Auch Hubert Hurkacz hat im Fürstentum die Runde der letzten Acht erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 20:51 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Andrey Rublev erwischte in seinem Achtelfinalduell mit Jannik Sinner eigentlich einen Start nach Maß: Der Russe schaffte direkt im ersten Aufschlagspiel des Italieners das erste Break der Partie, das der Weltranglistensiebente auch einigermaßen ungefährdet bis zum 5:3 transportieren konnte. Sinner aber schaffte am letzten Abdruck das Rebreak und machte Satz eins noch einmal spannend. Der Aufwind für den Südtiroler sollte nur von kurzer Dauer sein: Rublev schnappte sich postwendend neuerlich den Breakvorteil, den der Russe nach einem von zahlreichen Vorhandfehlern des Italieners schlussendlich auch zum 7:5-Satzgewinn transportieren konnte. Der Russe hatte merklich Oberwasser und schaffte auch zum Start in Durchgang zwei das frühe Break zum 1:0.

So schnell wollte sich Jannik Sinner nicht geschlagen geben. Der Knackpunkt in diesem Match? Möglicherweise eine 26-Schläge-Rallye beim Stand von 1:0 30:30 für Rublev, die Sinner sehenswert mit einem Stopp abschloss und wenig später das Rebreak schaffte. Von da an war gegen diesen Südtiroler aber auch gar kein Kraut gewachsen, Sinner spielte herrliches Angriffstennis und Andrey Rublev regelrecht an die Wand: Sechs Spielgewinne in Serie für den Italiener ging es nach einem 6:1 in einen Entscheidungssatz.

Sinner im Viertelfinale gegen Zverev

Den Lauf nahm Sinner auch mit in Durchgang drei, holte sich dort das frühe Break zum 2:1, doch Rublev gelang direkt der Ausgleich, den er energisch feierte. Aber es war nur ein kurzer Rückschlag für Sinner, der weiterhin nun alles traf, direkt das erneute Break zum 3:2 schaffte und dann noch eins zum Matchgewinn, den er mit einem humorlosen Rückhand-Return die Linie entlang fixierte.

Nun geht es für Sinner gegen Alexander Zverev. Der hatte bereits am Nachmittag souverän gegen Pablo Carreno Busta gewonnen.

Auch Hubert Hurkacz hat den Einzug in die Runde der letzten Acht geschafft. Mit seinem Erfolg über Albert Ramos Vinolas hat der Pole 2022 bereits jetzt dreimal so viele Spiele auf Sandplatz gewonnen wie im Vorjahr. Im Viertelfinale trifft Hurkacz auf Grigor Dimitrov, dem gegen Casper Ruud am Vormittag eine Überraschung gelang. Auch Taylor Fritz, Alejandro Davidovich Fokina, Stefanos Tstisipas und Diego Schwartzman haben die Runde der letzten Acht erreicht.

Hier geht´s zum Draw von Monte Carlo!