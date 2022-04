ATP Masters Monte Carlo: Alexander Zverev lässt Pablo Carreno Busta keine Chance

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo die Runde der letzten Acht erreicht. Der Deutsche besiegte am Donnerstag Pablo Carreno Busta ungefährdet in zwei Sätzen. Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 16:58 Uhr

Alexander Zverev steht nach einer überzeugenden Vorstellung gegen Pablo Carreno Busta im Viertelfinale

Das ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo entpuppt sich immer mehr als großartiger Ort für Alexander Zverev, um eine Trendwende nach dem mäßig erfolgreichen Start ins Tennisjahr 2022 einzuläuten. Nicht nur profitiert der Deutsche von schwächelnder Konkurrenz, Novak Djokovic, Casper Ruud und auch Carlos Alcaraz mussten sich bereits aus dem Turnier verabschieden, Zverev selbst agiert langsam, aber sicher wieder auf gewohnt hohem Niveau. Und könnte damit auch im Rennen um Weltranglistenplatz eins schon bald wieder ein kräftiges Wörtchen mitreden.

So zeigte der gebürtige Hamburger bereits in Runde zwei gegen Federico Delbonis eine tadellose Leistung und erreichte in zwei Sätzen die Runde der letzten 16. Und auch im Achtelfinalduell mit dem Spanier Pablo Carreno Busta - selbst auch mit einem wenig zufriedenstellenden ersten Saisonabschnitt - präsentierte sich Zverev in hervorragender Spiellaune.

Zverev mit gutem Start

Der Deutsche egalisierte in Durchgang eins ein frühes Break postwendend und ließ seinem spanischen Kontrahenten in der Folge kaum Luft zum Atmen: Mit vier Spielgewinnen in Serie zog der 24-Jährig auf 4:1 davon, nach etwas mehr als einer halben Stunde fixierte der Weltranglistendritte den 6:2-Satzgewinn.

Auch in Durchgang zwei konnte Pablo Carreno Busta früh mit einem Break vorlegen - und dieses nun weitaus länger halten als noch in Satz eins. Genauer gesagt bis zum sechsten Spiel, als Alexander Zverev in einem regelrechten Marathongame mit einem Vorhandwinner nach sehenswerter Rallye das Rebreak perfekt machte.

Zverev gegen Sinner oder Rublev

Das sollte endgültig den Ausschlag zu Gunsten des Deutschen geben, der mit einem Break zum genau richtigen Zeitpunkt den 6:2 und 7:5-Erfolg fixierte. Im Viertelfinale wartet Alexander Zverev nun auf den Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev (Hier im Matchtracker!). Mögliche Halbfinalgegner sind Tsistipas und Schwartzman.

Zur Eröffnung des Spieltages haben Grigor Dimitrov (Überraschungssieg gegen Casper Ruud) und Taylor Fritz (Zweisatzerfolg über Sebastian Korda) ihre Tickets für die Runde der letzten Acht gelöst. Vor dem Auftritt von Alexander Zverev hatte zudem der Grieche Stefanos Tsitsipas sein Viertelfinalduell mit dem Argentinier Diego Schwartzman (Dreisatzsieg gegen Lorenzo Musetti) fixiert. Tsitsipas besiegte Djere in zwei Sätzen.

Hier könnt ihr das Duell zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreno Busta im Re-Live nachlesen.

