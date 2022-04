ATP Masters Monte Carlo: Alexander Zverev nimmt Auftakthürde Federico Delbonis

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev gewinnt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo das Zweitrunden-Match gegen Federico Delbonis in zwei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2022, 20:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht nach einem Erfolg über Federico Delbonis im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers in Monte Carlo

Alexander Zverev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Achtelfinale. Die deutsche Nummer eins bezwang in seiner Auftaktpartie im Fürstentum den Argentinier Federico Delbonis nahch 1:27 Stunden Spielzeit in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:5. Nach einem Freilos in der ersten Runde bekommt es der Hamburger morgen Donnerstag in der Runde der letzten Sechzehn mit Pablo Carreno Busta aus Spanien erneut mit einem starken Sandplatzspieler zu tun.

Während Zverev in Satz eins unfassbar effizient und kontrolliert agierte und mittels dreier Breaks dem Südamerikaner keinerlei Chancen bot, kam dem 24-Jährigen in Druchgang zwei die Selbstverständlichkeit etwas abhanden. So musste die Nummer zwei des Turniers zwei Aufschlagverluste zum 0:1-, und 2:3-Rückstand hinnehmen, die der Deutsche jedoch jeweils recht rasch aufzuholen wusste. Der dritte Matchball beim Stand von 6:5 saß dann schlussendlich auch - gegen Carreno Busta wird sich Zverev jedoch deutlich steigern müssen.

