ATP Masters Monte-Carlo: Sebastian Korda schockt Carlos Alcaraz

Sebastian Korda hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo für eine Überraschung gesorgt: Der US-Amerikaner besiegte Carlos Alcaraz in einem grandiosen Tennismatch mit 7:6 (2), 6:7 (5) und 6:3.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.04.2022, 14:30 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda hat in Monte-Carlo für eine Überraschung gesorgt

Seinem ersten Matchball sah Sebastian Korda noch etwas ungläubig nach: Der junge Us-Amerikaner hatte eine Vorhand der Linie entlang auf die Reise geschickt, der Einschlag erfolgte ein paar Zentimeter hinter der Grundlinie. Wenige Augenblicke später, und nach einer Gesamtspielzeit von 3:02 Stunden, durfte sich Korda aber feiern lassen. Dann stand sein 7:6 (2), 6:7 (5), 6:3-Erfolg gegen Carlos Alcaraz nämlich fest.

Für Korda ein besonderer Erfolg: Vor wenigen Wochen hatte er den Sieg nämlich gegen einen anderen Spanier schon auf dem Schläger. Rafael Nadal aber schaffte damals in Indian Wells noch das Comeback. Nicht so Alcaraz, der als Sieger von Miami ins Fürstentum gereist war. Und damit einen Tag nach Novak Djokovic beim ersten 1000er des Jahres ausschied. Djokovic und Alcaraz wären im Viertelfinale aufeinander getroffen.

Korda nun mit ausgeglichener Bilanz gegen Alcaraz

Korda, der zum Auftakt gegen Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen gewonnen hatte, spielt nun entweder gegen Marin Cilic oder Taylor Fritz. In der Bilanz mit Carlos Alcaraz steht es nun 1:1. Die bislang einzige Begegnung hatte der Spanier im vergangenen Jahr im Endspiel des #NextGen-Masters für sich entscheiden können.

Alexander Zverev greift erst später am Mittwoch in das Spielgeschehen in Monte-Carlo ein. Der Deutsche, nach dem Ausscheiden von Djokovic der am höchsten gerankte Spieler im Feld, beginnt gegen Federico Delbonis aus Argentinie.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo