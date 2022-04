ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Federico Delbonis im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Federico Delbonis. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2022, 10:18 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum dritten Mal auf Federico Delbonis

Zverev und Delbonis treffen zum dritten Mal aufeinander, zum dritten Mal auf Sand. Die beiden bisherigen Matches in Genf 2019 und in Hamburg im selben Jahr hat der Deutsche für sich entscheiden können. Allerdings spielet Delbonis jeweils gut mit.

Im Doppel hat Zverev in Monte-Carlo an der Seite von Federico Delbonis schon zwei Matches absolviert. Und steht mit seinem brasilianischen Partner nach dem Erfolg gegen Herbert/Mahut schon im Viertelfinale.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Federico Delbonis gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo