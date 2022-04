ATP Masters Monte Carlo live: Alexander Zverev vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo auf den Spanier Pablo Carreno Busta. Das Match (ca. 14:00 Uhr) wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten, hier gibt es den LIveticker zur Partie.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 09:11 Uhr

Alexander Zverev trifft im Monte-Carlo-Achtelfinale auf Pablo Carreno Busta

Alexander Zverev hat in Monte Carlo gleich zweierlei Chance: Zum einen kann der Deutsche seinen wenig zufriedenstellenden Saisonstart gleich mit Beginn der Sandplatzsaion etwas aufbessern, zum anderen könnte der gebürtige Hambuger auch in puncto Weltranglistenplatz eins einen kräftigen Satz nach vorne machen. Zumal Konkurrent Novak Djokovic bereits in Runde zwei ausgeschieden ist. Und Daniil Medvedev verletzungsbedingt gleich gar nicht an den Start gehen konnte.

Ihr wollt das Turnier in Monte Carlo live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch die Turniere in Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

In der Runde der letzten 16 beim ATP-Masters-1000-Event geht es für den Deutschen gegen Pablo Carreno Busta aus Spanien, der am Mittwoch in Satz drei von einer Aufgabe vom Kasachen Alexander Bublik profitierte. Die bisherigen zwei Duelle der beiden - 2018 in Miami und 2020 bei den US Open - gingen jeweils an Zverev, der auch in der Weltrangliste klar vor Carreno Busta zu finden ist. Zverev hatte in Runde zwei mit Federico Delbonis kaum Probleme.

Wo gibt es Zverev im Livestream?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Pablo Carreno Busta ist als drittes Match nach 11:00 Uhr am Center Court angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV übertragen. Hier findet ihr den LIveticker zur Partie.