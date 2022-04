ATP Masters Monte-Carlo: Novak Djokovic verliert gegen Alejandro Davidovich Fokina

Novak Djokovic ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo schon im ersten Match ausgeschieden. Der Weltranglisten-Erste unterlag Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (5) und 1:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 18:34 Uhr

© Getty Images Etwas aus der Balance: Novak Djokovic am Dienstag in Monte-Carlo

So hat sich Novak Djokovic seinen Wiedereinstieg in das Tour-Geschehen wohl nicht vorgestellt: Denn Alejandro Davidovich Fokina, gegen den Djokovic im vergangenen Jahr zweimal völlig problemlos gewonnen hatte, zeigte vor dem Branchenprimus wenig Respekt. Und startete gleich offensiv ins dritte Match des Tages auf dem Court Rainier III. Davidovich Fokina führte schnell mit zwei Breaks, ließ sich auch von einem kleinen Comeback von Djokovic nicht aus der Ruhe bringen. Und holte sich den ersten Akt mit 6:3.

Djokovic gewinnt Satz zwei im Tiebreak

Im zweiten Satz gelang dem Außenseiter gleich wieder ein Break, Djokovic verabsäumte es im dritten Spiel, wieder heranzukommen. Schaffte das Rebreak zum 2:3 und gab gleich wieder seinen Aufschlag ab. Ab dem Stand von 2:4 hatte der Weltranglisten-Erste aber dann genug gesehen: Davidovich Fokina warf sich über den Court, wechselte sein Shirt dennoch nicht. Djokovic machte drei Spiele in Folge, konnte bei 5:4 nicht ausservieren. Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen.

Davidovich Fokina schaffte das erste Minibreak zum 2:0. Djokovic kam auf 2:3 heran. Die Seiten wurden dennoch beim Stand von 4:2 für ADF gewechselt. Es sollte nur noch ein einziger Punkt dazukommen, Djokovic schaffte mit einem sensationellen Passierball doch noch den Satzausgleich.

In der Entscheidung startete Davidovich Fokina wieder mit einem Break, ließ sogar drei weitere Chancen zum 3:0 bei Aufschlag Djokovic aus. Die drei ersten Spiele nahmen bereits eine halbe Stunde in Anspruch. Und Djokovic zeigte womöglich, dass er noch nicht ganz so matchfit ist, wie er spätestens in Roland Garros sein möchte: Davidovich Fokina zog mit dem nächsten Break auf 4:1 davon. Den ersten Matchball seines Gegners wehrte Djokovic beim Stand von 1:5 mit eigenem Aufschlag ab.Den zweiten verwertete der Spanier.

Für Novak Djokovic war es das erste Match seit seinem Ausscheiden im Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai gegen Jiri Vesely. Die nächsten Aufgaben für den 20-maligen Grand-Slam-Champion arten nun zuhause in Belgrad.

Für Alejandro Davidovich Fokina steht nun ein Ruhetag an. Am Donnerstag spielt er dann entweder gegen David Goffin oder Daniel Evans.

