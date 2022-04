ATP Masters Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas ringt Laslo Djere nieder

Stefanos Tsitispas steht nach einer starken kämpferischen Leistung im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo. Dort wartet der Grieche nun auf Diego Schwartzman.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 16:06 Uhr

Stefanos Tsitsipas steht beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo im Viertelfinale

Stefanos Tsitsipas hat mit einer hochkonzentrierten Leistung das Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo erreicht. Im Vorjahr hat der Grieche im Fürstentum den Titel gewinnen können. In der Runde der letzten 16 am Donnerstag zeigte sich der 23-Jährige in den entscheidenden Momenten äußerst entschlossen und besiegte den Serben Laslo Djere mit 7:5 und 7:6 (1).

Damit gelingt dem Griechen in Monte Carlo nach den enttäuschenden Auftritten bei den ATP-Masters-1000-Events von Miami und Indian Wells wieder ein Erfolgserlebnis. Bereits in der zweiten Runde hatte Tsitsipas gegen Fabio Fognini, seines Zeichens der Sieger in Monte Carlo 2019, eine starke Leistung gezeigt und auf dem Weg in die Runde der letzten 16 überhaupt nur drei Games abgegeben.

Im Viertelfinale trifft Stefanos Tsitsipas nun auf den Argentinier Diego Schwartzman. Der 29-Jährige zeigte gegen Lorenzo Musetti Comebacker-Qualitäten, lag bereits mit 2:6 und 1:3 zurück, schaffte schließlich aber doch noch den Turnaround - und damit den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Dimitrov überrascht Ruud

Bereits am frühen Nachmittag haben Grigor Dimitrov - mit einem überraschenden Zweisatzerfolg über den Norweger Casper Ruud - und Taylor Fritz die Runde der letzten Acht erreicht. Der US-Amerikaner behielt gegen Landsmann Sebastian Korda ebenfalls in zwei Sätzen die Oberhand. Auch Alejandro Davidovich Fokina, der Novak Djokovic in Runde zwei rausgekegelt hatte, steht im Viertelfinale. Der Spanier besiegte David Goffin in zwei Sätzen.

Hier geht´s zum Draw von Monte Carlo!