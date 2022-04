ATP Masters Monte-Carlo: Tsitsipas schlägt Fognini glatt

Stefanos Tsitsipas hat das mit Spannung erwartete Zweitrundenmatch gegen Fabio Fognini mit 6:3 und 6:0 klar für sich entschieden.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 20:11 Uhr

Keine Probleme mit Fognini: Stefanos Tsitsipas

Stockholm 2018, Rom 2019, Indian Wells 2021, Monte-Carlo 2022 – Stefanos Tsitsipas hat am Dienstagabend auch den vierten Vergleich mit Fabio Fognini gewonnen. Das Match war auch aufgrund der beiden Namen interessant – es standen sich in dieser Partie zwei Turniersieger der letzten Jahre gegenüber.

Im Anschluss an die Niederlage von Novak Djokovic holte sich der an Position drei gesetzte Grieche den ersten Satz mit 6:3 – besonders hochklassig war dieser aber nicht. Daran störte er sich natürlich nicht. Zu Beginn des zweiten Satzes legte er gleich mit einem Break zum 1:0 nach. Beste Vorzeichen für den weiteren Verlauf. Es entwickelte sich ein Match, auf das Fognini nie Zugriff bekam. Tsitsipas gewann Satz zwei schnell und absolut ungefährdet mit 6:0.

Holger Rune schlägt Aslan Karatsev

Tsitsipas befindet sich in Monte-Carlo im dritten Viertel und könnte im Viertelfinale beispielsweise auf Felix-Auger Aliassime treffen. Zuvor geht es aber gegen den Gewinner der Partie zwischen Lorenzo Sonego und Laslo Djere. Erwähnenswert ist am heutigen Tag noch der Erfolg vom aktuellen „Vielspieler“ Holger Rune, der sich in drei Sätzen gegen Aslan Karatsev durchsetzen konnte. Er wird im skandinavischen Duell auf Miami-Finalist Casper Ruud treffen.

