Holger Rune: Zwei Länder, zwei Turniere, zwei Matches – ein Tag

Holger Rune (ATP-Nr. 91) hat am Samstag eine ziemliche Leistung vollbracht. Er gewann an einem Tag zwei Spiele bei zwei verschiedenen Events in zwei unterschiedlichen Ländern.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 20:12 Uhr

Vielspieler am Samstag: Holger Rune

Das erste Match fand beim Challenger von Sanremo statt, wo Rune das Turnier nach einem Dreisatzsieg gegen Francesco Passaro (ATP-Nr. 422) gewinnen konnte. Anschließend musste er etwa 40 Kilometer weiter reisen, um in Monte-Carlo die erste Qualifikationsrunde gegen Radu Albot (ATP-Nr. 119) zu spielen. Das bedeutet, dass Rune zwei Spiele im Abstand von ein paar Stunden in zwei verschiedenen Ländern bestritten hat – Seltenheitswert.

In Monte-Carlo spielte der Däne locker auf, allerdings ist Albot auch nicht gerade ein Sandplatzspezialist. Rune konnte schnell die Kontrolle über das Spiel gewinnen – er raste zu einem 6:2-Finish im ersten Satz und beendete das Match mit 6:3 im zweiten Satz.

Ein ziemlich denkwürdiger Tag für das dänische Talent, das diesen positiven Run natürlich fortsetzen möchte. In Runde 2 der Quali wartet mit Maxim Cressy (ATP-Nr. 70) allerdings ein ganz anderer Spielertyp.