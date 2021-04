ATP Masters Monte Carlo: Koepfer, Hanfmann souverän, Tomic überrascht

Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann haben ihre Auftaktaufgaben im Qualifikations-Turnier für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo souverän gelöst. Mischa Zverev ist dagegen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 20:43 Uhr

Das Feld der Qualifikanten für das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ist groß - dennoch benötigt man lediglich zwei Siege, um sich einen Platz im Hauptfeld zu ergattern. Und Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann haben den ersten Schritt schon erfolgreich hinter sich gebracht.

Besonders bemerkenswert dabei die Leistung von Hanfmann. Der hatte gestern nämlich noch beim ATP-Tour-250-Turnier in Cagliari gespielt. Und setzte sich keine 24 Stunden später gegen den an Position drei gesetzten Jiri Vesely mit 7:5 und 6:3 durch. Koepfer ist als Topgesetzter in die Quali gestartet. Und gewann gegen Bernabe Zapata Miralles sicher mit 6:3 und 6:4. Hanfmann trifft am Sonntag auf Alexei Popyrin, Koepfer bekommt es mit Juan Ignacio Londero zu tun der sich gegen Mischa Zverev behaupten konnte.

Etwas überraschend der Sieg von Bernard Tomic gegen Pierre-Hugues Herbert. Der Australier, von den Veranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet, spielt gegen Salvatore Caruso um einen Spot im Hauptfeld.

