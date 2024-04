ATP Masters Monte Carlo: Koepfer kassiert Niederlage gegen Griekspoor

Dominic Koepfer hat zum Auftakt beim ATP Masters in Monte Carlo gegen Tallon Griekspoor 6:7(2), 6:4, 2:6 verloren

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2024, 19:14 Uhr

Dominik Koepfer unterlag nach 2:25 Stunden in einem Match, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu Gunsten des Deutschen hätte ausgehen können. Im ersten Satz zeigten sich beide Spieler lange stabil, tauschten nch dem 5:5 jedoch Breaks aus, sodass Koepfer, der zum Satzgewinn aufschlug doch noch in den Tiebreak musste.

In diesem agierte der 52. des ATP-Rankings dann jedoch zu fehlerhaft und machte nur zwei eigene Punkte. Im zweiten Durchgang häufte sich dann auf beiden Seiten die Anfälligkeit, sodass die Anzahl an Breaks deutlich stieg. Das ermöglichte Dominik Koepfer dann auch die Chance zum Satzausgleich beim Stand von 5:4, die der 29-Jährige mit dem dritten Breakball nutzte.

Keine Chance für Koepfer im dritten Satz

Auch der Entscheidungssatz startete direkte mit einem Aufschlagverlust. Und diesen nutzte dann Tallon Griekspor als Grundlage für einen nun stabileren Auftritt. Schnell führte der Niederländer nach dem nächsten Break mit 5:1 und sorgte damit vorzeitig für die Entscheidung der Partie.

Der 25. der Weltrangliste trifft in der zweiten Runde des Masters am Mittelmeer nun auf den Sieger des an Position elf gesetzten Alex de Minaur und dem mit einer Wildcard ausgestatteten Dauerbrenner Stan Warinka. Sicherlich eine Aufgabe, die eine größere Konstanz abverlangen wird, soll das Match ebenfalls positiv ausgehen.

