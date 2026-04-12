ATP-Masters Monte-Carlo: Krawietz/Pütz krönen sich mit dem Titel

Nach verlorenem ersten Durchgang drehte das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz das Finale beim ATP-Masters-Turnier in Monte-Carlo gegen Arevalo/Pavic und feierten damit ihren zweiten gemeinsamen 1000er-Titel auf der Tour.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 14:02 Uhr

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© Getty Images Mit ihrem Final-Triumph in Monte-Carlo feierten Kevin Krawietz (l.) und Tim Pütz (r.) ihren zweiten gemeinsamen Titel auf Masters-Ebene.

Nach ihrem gestrigen Halbfinal-Erfolg im Match-Tiebreak sah sich das deutsche Top-Doppel mit dem Coburger Kevin Krawietz und dem Frankfurter Tim Pütz im Endspiel des ATP-Masters-Turniers in Monte-Carlo der an Nummer 5 geführten Paarung mit dem Kroaten Mate Pavic und Marcelo Arevalo aus El Salvador gegenüber, die beide bereits an der Spitze der Doppel-Weltrangliste standen.

Und die ehemaligen Branchenführer erwischten auch den besseren Start und ließen sich den Vorsprung eines frühen Breaks zum Gewinn des ersten Durchgangs nicht mehr nehmen. Im weiteren Verlauf fand das DTB-Duo aber immer besser in die Partie, dominierte den zweiten Durchgang und konnte ihren Gegnern zum Abschluss noch einmal das Service zum Satzgleichstand abnehmen.

Mit dem Momentum im Rücken schnappten sich Krawietz/Pütz im entscheidenden Match-Tiebreak gleich den ersten Aufschlagpunkt ihrer Gegner und spielten den Entscheider von vorne weg, ehe sie den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 8:8 hinnehmen mussten. Nachdem Pütz seinen Aufschlag durch einen sicher verwandelten Volley von Krawietz halten konnte, besiegelte dieser im Anschluss mit einem Rückhand-Return-Winner den finalen 4:6, 6:2, 10:8 Comeback-Erfolg zum Titelgewinn im Fürstentum.

Mit dem Triumph in Monaco feierten Krawietz/Pütz nach ihrem Erfolg im vergangenen Jahr in Shanghai ihren zweiten gemeinsamen Triumph auf Masters-Ebene.

Hier das Doppel-Tableau aus Monte-Carlo