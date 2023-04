ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Auf Masters-Ebene hatte Bautista Agut in Shanghai 2016 seinen grössten Auftritt, spielte dort sein einziges 1.000er-Finale und zog gegen Andy Murray den Kürzeren. Bei Majors wusste der Iberer als Halbfinalist in Wimbledon 2019 zu gefallen. In jenem Jahr kletterte er bis auf Platz neun der Weltrangliste. Elf Turniersiege hat Bautista Agut eingesammelt - den wertvollsten beim 500er in Dubai 2018. Seine übrigen 21 Endspiele absolvierte er ausnahmslos bei 250ern. Sein letztes Finale spielte er zu Jahresbeginn in Adelaide. Nach dem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open kurz darauf ging die Form in den Keller. Der Welrtanglisten-29. gewann seither nur noch ein Match. Es setzte drei Auftaktpleiten in Folge. Erst in dieser Woche brach dieser Bann.