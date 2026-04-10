ATP Masters Monte-Carlo live: Carlos Alcaraz vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker
Carlos Alcaraz und Alexander Bublik treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 13:37 Uhr
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Seinen ersten Test gegen Tomas Martin Etcheverry hat Carlos Alcaraz unbeschadet überstanden, im Viertelfinale von Monte-Carlo bekommt es der Weltranglistenerste nun mit Alexander Bublik zu tun.
Alcaraz und Bublik haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt.
Alcaraz vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Bublik gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).
Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo