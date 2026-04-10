ATP Masters Monte-Carlo live: Carlos Alcaraz vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Alexander Bublik treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich) und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2026, 13:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Carlos Alcaraz bekommt es mit Alexander Bublik zu tun

Seinen ersten Test gegen Tomas Martin Etcheverry hat Carlos Alcaraz unbeschadet überstanden, im Viertelfinale von Monte-Carlo bekommt es der Weltranglistenerste nun mit Alexander Bublik zu tun.

Alcaraz und Bublik haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt.

Alcaraz vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alexander Bublik gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo