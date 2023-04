ATP Masters Monte-Carlo live: Dominic Thiem vs. Richard Gasquet im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Richard Gasquet. Das Match gibt es ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 18:04 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem und Richard Gasquet treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird das fünfte Treffen zwischen Dominic Thiem und Richard Gasquet werden, erstaunlicherweise das erste auf sand. Die Bilanz ist bislang ausgeglichen, das letzte Treffen beim Turnier in Metz gewann Thiem im vergangenen Herbst mit 6:3 und 7:6 (3).

Für Dominic Thiem geht es vor allem darum, das Momentum aus dem Viertelfinal-Einzug vergangene Woche in Estoril mitzunehmen. Um sicher einen Startplatz bei den French Open zu bekommen, benötigt der Österreicher wohl auch noch ein paar Punkte.

Thiem vs. Gasquet - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Richard Gasquet gibt es ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo