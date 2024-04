ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Holger Rune im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo im Viertelfinale auf Holger Rune. Das Match gibt es ab ca. 13:00 Uhr in unserem Liveticker sowie auf Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 14:04 Uhr

Im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Monte Carlo trifft der an Nr. 2 gesetzte Jannik Sinner auf den an Position 7 geführten Holger Rune. Während der Südtiroler bislang durch das Turnier spazierte und in seinen beiden Matches gegen Sebastian Korda und Jan-Lennard Struff gerade mal neun Spiele abgab, musste Holger Rune gestern Schwerstarbeit verrichten. Nachdem der Däne seine Auftakt-Begegnung gegen Sumit Nagal aus Indien in drei Sätzen für sich entscheiden konnte, kämpfte er anschließend den Bulgaren Grigor Dimitrov in einer wahren Schlacht nach 3:31 Stunden mit 7:6 (9), 3:6, 7:6 (2) nieder.

Die bisherige Bilanz spricht mit 2:1 bislang knapp für den 20-jährigen Rune, der die ersten beiden Partien für sich entscheiden konnte. Dafür revanchierte sich der 22-jährige Sinner im Vorjahr bei den den ATP-Finals vor heimischem Publikum in der Gruppenphase.

Sinner vs. Rune - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Holger Rune gibt es ab ca. 13:00 Uhr live bei Sky Sport Tennis sowie bei Tennis TV.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo