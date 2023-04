ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Beide Spieler eint nicht nur die gleiche Nationalität. Zudem sind beide 21 Jahre alt, Rechtshänder und bei ihrer dritten Teilnahme im Monte Carlo Country Club gesetzt. Musetti war bei seinem Debüt 2021 hier gleich in der ersten Runde gescheitert und hatte es vor zwölf Monaten ins Achtelfinale geschafft. In dieser Woche begann die Nummer 16 der Setzliste mit einem Zweisatzsieg gegen Miomir Kecmanovic. Danach bestrafte der Toskaner seinen italienischen Landsmann Luca Nardi mit einem Double Bagel. Für weitere Furore sorgte er im Achtelfinale, schaltete den Weltranglistenersten Novak Djokovic nach Satzrückstand und fast drei Stunden Spielzeit aus. Darüber hinaus war Musetti in der Doppelkonkurrenz am Start, verlor an der Seite von Simone Bolelli aber gleich das Auftaktmatch.