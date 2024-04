ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Sebastian Korda im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der zweiten Runde auf Sebastian Korda. Das Match gibt es ab ca. 13:00 Uhr in unserem Liveticker sowie auf Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2024, 14:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Jannik Sinner trifft auf Sebastian Korda

Nach seinem Triumph in Miami ist Jannik Sinner auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo einer der Topfavoriten auf den Titel. Mit Sebastian Korda wartet in Runde zwei jedoch eine durchaus hohe Hürde auf den Südtiroler.

Korda gewann zum Auftakt gegen Alejandro Davidovich Fokina klar in zwei Sätzen und behauptete sich in Monte-Carlo vor zwei Jahren gegen Carlos Alcaraz. Für Sinner markiert die Partie gegen den US-Amerikaner nach einem Freilos zu Beginn den ersten Sandplatzauftritt im Jahr 2024.

Im Head to Head der beiden steht es 1:1. Die bislang letzte Begegnung entschied Korda 2023 in Adelaide mit 7:5 und 6:1 für sich.

Sinner vs. Korda - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Sebastian Korda gibt es ab ca. 13:00 Uhr live bei Sky Sport Tennis sowie bei Tennis TV.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo