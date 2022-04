ATP Masters Monte-Carlo live: Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Alejandro Davidovich Fokina. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 07:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt heute gegen Alejandro Davidovich Fokina

Geht es nach den bisherigen beiden Begegnungen, dann steht Novak Djokovic in Monte-Carlo ein recht geruhsamer Nachmittag ins Haus: Denn bei den beiden Begegnungen 2021 in Rom (6:2, 6:1) und bei den Olympischen Spielen in Tokio (6:3, 6:1) gegen Alejandro Davidovich Fokina geriet der Weltranglisten-Erste nie in Schwierigkeiten. Dazu kommt, dass Djokovic bestens ausgeruht in dieses Match gehen wird: Bislang hat er in dieser Saison nur ein Turnier bestritten, jenes in Dubai.

Ihr wollt das Turnier in Monte Carlo live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch die Turniere in Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

Im vergangenen Jahr hatte Djokovic völlig überraschend in Monte-Carlo gegen Daniel Evans verloren, damals wurde aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer gespielt. Heute ist davon auszugehen, dass der Serbe vor vollem Haus keine Zweifel über den Sieger aufkommen lassen wird.

Djokovic vs. Davidovich Fokina - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo