ATP Masters Monte-Carlo: Miami-Sieger Jakub Mensik sagt Start ab

Miami-Champion Jakub Mensik wird beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo nicht an den Start gehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 16:23 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik wird nicht in Monte-Carlo spielen

Jakub Mensik hat seinen Start in die Sandplatzsaison nach hinten verschoben. Wie der 19-Jährige am Mittwoch gegenüber tschechischen Journalisten erklärte, verzichtet er nach den jüngsten Strapazen in Miami auf eine Teilnahme am ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo. Mensik hatte in Florida am Sonntag seinen ersten Titel auf der Tour gewonnen.

Sonderlich überraschend kommt Mensiks Absage nicht, hätte er im Fürstentum doch bereits in der Qualifikation antreten müssen. Der Tscheche, der sich durch den Turniersieg in Miami auf Weltranglistenposition 24 verbesserte, hatte den Cut-Off für das Hauptfeld knapp verpasst.

Mensik eröffnet Sandplatzsaison in München

Die Qualifikation in Monte-Carlo beginnt bereits am Samstag, schon einen Tag später werden die ersten Hauptfeld-Matches über die Bühne gehen. Im Fürstentum wird beinahe die gesamte Weltelite an den Start gehen, die Topfavoriten sind Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas.

Mensik wird hingegen erst beim ATP-500-Turnier in München in die Sandplatzsaison starten. Stand jetzt müsste der Teenager auch in der bayerischen Landeshauptstadt in die Qualifikation.