ATP Masters Monte-Carlo: Neuer Gegner! Dominic Thiem trifft auf Roberto Bautista Agut

Neuer Gegner für Dominic Thiem: Der Österreicher trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der ersten Qualifikationsrunde auf Roberto Bautista Agut.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 12:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem bekommt einen neuen Gegner

Dominic Thiem muss sich wenige Stunden vor seiner Auftaktpartie in Monte-Carlo auf einen neuen Gegner einstellen. Der Österreicher bekommt es in der ersten Qualifikationsrunde doch nicht mit Arthur Cazaux, sondern mit Roberto Bautista Agut zu tun. Das wurde am Samstagvormittag bekannt.

Der Grund für diese kurzfristige Änderung ist noch unklar. Unbestätigten Meldungen zufolge soll Cazaux direkt ins Hauptfeld gerutscht sein. Gegen Bautista Agut hat Thiem eine negative Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen.

Das Quali-Tableau in Monte-Carlo