ATP Masters Monte-Carlo: Dominic Thiem trifft in erster Qualifikationsrunde auf Arthur Cazaux

Dominic Thiem bekommt es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der ersten Qualifikationsrunde mit dem Franzosen Arthur Cazaux zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 22:58 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt in Monte-Carlo auf

Nach seinem Achtelfinalaus in Estoril geht es für Dominic Thiem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo weiter. Der Österreicher muss im Fürstentum durch die Qualifikation und trifft in dieser zum Auftakt auf den Franzosen Arthur Cazaux. Das ergab die Auslosung am Freitagabend.

Cazaux ist in der Qualifikation an Position zwölf gesetzt und liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang 74. Der 21-Jährige machte zu Saisonbeginn bei den Australian Open auf sich aufmerksam, als er nach Erfolgen über Laslo Djere, Holger Runde und Tallon Griekspoor ins Achtelfinale einzog. Dort war gegen Hubert Hurkacz Endstation.

Thiem, der zuletzt wieder über Probleme an seinem rechten Handgelenk klagte, hat auf der Tour bislang noch nie gegen Cazaux gespielt. Das erste Aufeinandertreffen der beiden wird am Samstag als dritte Partie nach 11:00 Uhr auf Court Rainier III über die Bühne gehen (live im tennisnet-Ticker).

Sollte Thiem seine Auftakthürde nehmen, würde er im Kampf um einen Hauptfeld-Platz auf Lorenzo Sonego oder Fabio Fognini treffen. Im Vorjahr erreichte der US-Open-Sieger von 2020 in Monte-Carlo die zweite Runde. Mit Yannick Hanfmann, Daniel Altmaier und Maximilian Marterer sind im Fürstentum auch drei deutsche Spieler in der Qualifikation am Start.

Das Quali-Tableau in Monte-Carlo