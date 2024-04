ATP Masters-Monte Carlo live: Dominic Thiem vs. Roberto Bautista Agut im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der ersten Qualifikationsrunde auf Roberto Bautista Agut. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 12:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Dominic Thiem trifft auf Robert Bautista Agut

Allzu viel Zeit hatte Dominic Thiem nach seinem Achtelfinalaus in Estoril nicht, um sich auf das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo einzustimmen. Nur zwei Tage nach seiner Niederlage gegen Richard Gasquet trifft der Österreicher am Samstag auf Roberto Bautista Agut.

Ursprünglich hätte Thiem, der zuletzt wieder über Probleme an seinem rechten Handgelenk klagte, gegen Arthur Cazaux gespielt. Stattdessen misst sich der ehemalige Weltranglistendritte nun mit Bautista Agut. Das siebente Aufeinandertreffen der beiden wird am Samstag als dritte Partie nach 11:00 Uhr auf Court Rainier III über die Bühne gehen.

Thiem hält gegen Bautista Agut bei einer negativen Bilanz von zwei Siegen und vier Niederlagen. Das bislang letzte Duell konnte der Niederösterreicher 2022 in Bastad für sich entschieden.

Thiem vs. Bautista Agut - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Roberto Bautista Agut gibt es ab ca. 14:30 Uhr im offiziellen Livestream des Monte-Carlo-YouTube-Kanals.

Das Quali-Tableau in Monte-Carlo