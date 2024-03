Dominic Thiem spricht über erneute Probleme am Handgelenk und hofft auf Estoril

Dominic Thiem hat sich über Instagram und Facebook an seine Fans gewandt - und erklärt, wie es aktuell um seine Gesundheit bestellt ist.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 27.03.2024, 16:49 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Was ist los bei Dominic Thiem? Nach einem verpatzten Saisonstart ohne Sieg auf der ATP-Tour hatte sich Thiem zuletzt auf der Challenger-Ebene probiert - mit unschönen, frühen Niederlagen sowohl in Szekesfehervar als auch in Zadir.

Einen Start in Neapel hatte er zudem abgesagt.

Nun hat sich Dominic Thiem persönlich zu Wort gemeldet.

Viele Gerüchte stünden aktuell im Raum, daher wolle er seine eigenen Kanäle zur Aufklärung benutzen, so Thiem auf Instagram. Nach den Australian Open habe er wieder begonnen, mit seinem Vater zu trainieren, "so zu trainieren, wie ich es in meiner ganzen Jugend gemacht habe, wie ich auch erfolgreich geworden bin." Man habe sehr intensiv trainiert, viele Stunden auf dem Platz verbracht.

"Leider hat sich vor dem Challenger in Ungarn mein Handgelenk wieder gemeldet, es sind vermehrt diese Klicks aufgetaucht, die auch direkt nach der Verletzung da waren, als ich wieder angefangen habe zu spielen", sagte Thiem. Ebenso sei "dieses komische Gefühl" im Handgelenk zurückgekehrt.

Thiem: Handgelenk wieder entzündet

Er habe gehofft, dass sich alles bessere - "leider ist jetzt eine kleine Entzündung drin im Handgelenk, mit Schmerzen". Auf Anraten der Ärzte habe er deshalb auch das Turnier in Neapel abgesagt. Er sei aktuell - hoffentlich - auf dem Weg der Besserung, habe wieder trainiert, wenngleich weniger und kürzer. "Ich hoffe, dass ich für Estoril bereit bin." Das Turnier dort beginnt in der kommenden Woche.

Thiem hatte sich Mitte des Jahres 2021 am rechten Handgelenk verletzt und musste operiert werden, seither kämpft er um eine sportliche Rückkehr in alte Sphären. Teils positive Turniere wechselten sich mit aber mit schwachen Phasen ab - aktuell ist die ehemalige Nummer 3 der Tenniswelt nur auf Rang 90 notiert.

Thiem hatte kürzlich erklärt, über einen Rücktritt zum Ende der Saison nachzudenken, sollte sich sein Ranking nicht bald verbessern.

Auf die US-Turniere in Indian Wells und Miami hatte Thiem zugunsten der Challenger-Events auf Sand verzichtet. Ob das Handgelenk nun auch diese Saisonphase in Mitleidenschaft zieht, bleibt abzuwarten. Man kann nur hoffen, dass dem nicht so sein wird.