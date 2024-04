ATP Estoril: Dominic Thiem unterliegt Richard Gasquet

Dominic Thiem ist im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Estoril ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Richard Gasquet mit 4:6 und 6:7 (6).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 15:20 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem bei einem seiner Paradeschläge

Es spricht für die Besetzung eines Turniers, wenn ein Schlager zwei ehemaliger Top-Ten-Spieler es nicht einmal auf den Center Court schafft. So mühten sich auf eben diesem in Estoril also Hubert Hurkacz und Jan Choinski ab, während Dominic Thiem und Richard Gasquet ihre Achtelfinalpartie auf dem zweitgrößten Court austrugen. Mit dem besseren Ende für den Franzosen.

Das Match begann nicht gut für Thiem, der in der ersten Runde Maximilian Marterer bezwungen hatte. Thiem gab seinen Aufschlag zum 1:2 ab, Gasquet brachte dieses Break ohne gröbere Probleme ins Ziel.

Thiem vergibt Satzbälle

Im zweiten Durchgang ging es bis zum 4:4 ohne besondere Vorkommnisse dahin, dann musste Dominic Thiem zwei Breakbälle parieren. Gasquet zeigte bei eigenem Service keine Schwächen - ein Tiebreak musste entscheiden. Thiem gelang ein frühes Mini-Break zum 2:1, Gasquet schlug umgehend zurück. Aber Thiem verwandelte ein 2:4 in ein 6:4 - konnte die beiden Satzbälle aber nicht nutzen. Stattdessen schlug Richard Gasquet mit dem ersten Matchball zu.

Da hatte Hubert Hurkacz mit einem 7:6 (5) und 6:4 übrigens schon den Einzug in das Viertelfinale fixiert. Dort trifft der an Position zwei gesetzte Pole entweder auf Pablo Llamas Ruiz oder auf David Jorda Sanchis. Richard Gasquet wiederum bekommt es entweder mit Pedro Martinez oder Roberto Bautista Agut zu tun.

