ATP-Masters Monte-Carlo: Popyrin und de Minaur schaffen Historisches

Alexei Popyrin und Alex de Minaur stehen am heutigen Freitag im Viertelfinale des ATP-Masters in Monte-Carlo. Die doppelte australische Power in der Runde der letzten acht Spieler hat einen historischen Charakter.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 00:01 Uhr

© Getty Images Alexei Popyrin glänzt beim Masters in Monte-Carlo mit guten Auftritten.

Dass Alex de Minaur bei den großen Turnieren ein steter Gast im Viertelfinale ist, ist erst seit dem letzten Jahr regelmäßig der Fall. Genau vor zwölf Monaten gelang dem 26-Jährigen an Ort und Stelle in Monte-Carlo der Sprung unter die letzten acht Spieler. Novak Djokovic erwies sich dort als Endstation. In diesem Jahr geht die australische Nummer eins nicht alleine in den Kampf um die begehrten Halbfinaltickets. Auch Landsmann Álexei Popyrin schaffte den Sprung unter die letzten acht Spieler.

Zwei australische Profis in einem Viertelfinale bei einem Turnier auf der ATP Tour klingt nicht nach einer herausragenden Schlagzeile, ist es in gewisser Weise aber doch. Bei einem Masters-Event auf Sand gab es diese Konstellation nie zuvor. Auf der ATP Tour spielten zuletzt 2012 zwei Jungs aus Down Under beim selben Event im Viertelfinale. Bernard Tomic und Marinko Matosevic, gegen den späteren Turniersieger Philipp Kohlschreiber, verpassten in München den Halbfinaleinzug.

Alexei Popyrin löste 2024 erstmals Versprechen ein

Für Alexei Popyrin ist die Teilnahme im Viertelfinale bereits das beste Ergebnis bei einem großen Sandplatzevent. Der aus Sydney stammende Tennisprofi könnte mit dem Halbfinaleinzug sein Career High von Platz 23 einstellen. Mit dem Masters-Titel von Cincinnati im vergangenen Jahr wurde Popyrin erstmals den hohen Erwartungen gerecht, die bereits früh in den dreimaligen Tourchampion gesteckt worden sind. Gegner Alejandro Davidovich Fokina wird den weiteren Aufstieg heute verhindern wollen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo

