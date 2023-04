ATP Masters Monte-Carlo: Pütz wieder dabei - aber kein Platz für Erler und Miedler!

Wie schon in Indian Wells bekommen Alexander Erler und Lucas Miedler auch in Monte-Carlo keinen Startplatz im Doppel. Dafür ist Tim Pütz wieder mit Kevin Krawietz am Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 22:45 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz sind in Monte-Carlo endlich wieder gemeinsam am Start

In der Doppel-Jahreswertung liegen Alexander Erler und Lucas Miedler nach ihrem Finaleinzug in Marakech (wo sie im Champions-Tiebreak mit 10:12 gegen Andrea Vavassori und Marcelo Demoliner verloren) auf einem starken elften Platz. Schließlich haben die beiden Österreicher ja in diesem Jahr schon in Acapulco triumphiert. Da sollte man doch meinen, dass dies auch für einen sicheren Platz im Doppel-Tableau in Monte-Carlo reicht.

Falsch gedacht.

Denn wie schon in Indian Wells haben sich auch diesmal ein paar prominente Einzelspieler im Paarlauf eingeschrieben. Und so tritt also etwa Diego Schwartzman mit Jannik Sinner an, Holger Rune mit Taylor Fritz, Grigor Dimitrov mit Hubert Hurkacz oder auch Ca,weron Norrie mit Ben Shelton. Dass die Gebrüder Tsitsipas mal wieder eine Wildcard abgestaubt haben: nun, gut. Petros Tsitsipas hat sich in den vergangenen Monaten ja als durchaus kompetenter Doppelspieler erwiesen.

Krawietz und Pütz wieder vereint

Apropos Wildcard: Eine weitere hat dafür gesorgt, dass doch ein Österreicher im 28er-Tableau vermerkt ist: Sam Weissborn nämlich, der mit Lokalmatador Romain Arneodo gleich mal gegen Alexander Zverev und Marcelo Melo ran muss.

Zverev wiederum ist nicht der einzige deutsche Vertreter. So haben sich Kevin Krawietz und Tim Pütz nach dessen Babypause endlich wieder zum gemeinsamen Sport verabredet, Andreas Mies tritt mit Fabrice Martin an, der in den USA noch mit Krawietz gespielt hat.

