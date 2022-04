ATP Masters Monte-Carlo: Stefanos Tsitsipas holt zweiten Titel in Folge

Stefanos Tsitsipas hat seinen 2021 beim ATP-Masters-1000-Turnier errungenen Titel verteidigt. Der Grieche besiegte im Endspiel den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 7:6 (3).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 16:21 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas am Sonntag in Monte-Carlo

Stefanos Tsitsipas bleibt in Monte-Carlo der Mann, den es zu schlagen gibt. Und der wie 2021 nicht zu schlagen war. Der Mann aus Athen schlug im Endspiel Überraschungsmann Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3 und 7:6 (3) und feierte damit seinen achten Turniersieg auf der ATP-Tour.

Der Außenseiter erwischte in seinem ersten ATP-Finale überhaupt den besseren Start, ging mit einem Break mit 2:1 in Führung. Tsitsipas schlug umgehend zurück- zu null.

Und übernahm fortan das Kommando: Nach 31 Minuten hatte der Titelverteidiger den ersten Satz mit 6:3 auf seine Seite gebracht.

Und Stefanos Tsitsipas legte vor den Augen von Fürst Albert und Formel-1-As Charles Leclerc gleich nach, eröffnete den zweiten Satz mit einem Break. Davidovich Fokina ließ sich nicht hänge, nun war er es, der den Break-Ausgleich zum 2:2 schaffte. Im neunten Spiel erarbeitete sich Tsitsipas zunächst zwei Breakchancen. Davidovich Fokina wehrte ab. Bei der dritten segelte eine Vorhand des Spaniers ins Aus. enige Momente späterstand es bei Aufschlag Tsitsipas 15:40, Davidovich Fokina glich bei der zweiten Chance mit einem Smash aus.

Tsitsipas gewinnt im Tiebreak

Beim Stand von 6:5 war Davidovich Fokina nur zwei Punkte vom Satzausgleich entfernt, Tsitsipas behielt die Nerven. Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Und da zeigte sich Stefanos Tsitsipas vor allem als der bessere Aufschläger. Bei 5:1 wurden die Seiten gewechselt, diesen Vorteil ließ sich Tsitsipas nun nicht mehr nehmen. Nach 1:34 stand der Triumph der Nummer fünf der Welt fest.

Für beide Spieler geht es in der kommenden Woche in Barcelona weiter. Davidovic Fokina wird dann gegen einen Qualifikanten eröffnen, Tsitsipas wartet als Nummer eins des Turniers auf den Sieger der Partie zwischen Ilya Ivashka und Pedro Martinez. Im vergangenen Jahr hatte Tsitsipas erst im Endspiel gegen Rafael Nadal in einem mitreißenden Match verloren.

