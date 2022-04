ATP Masters Monte-Carlo: Stefanos Tsitsipas schlägt Alexander Zverev im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas ist mit einem 6:4 und 6:2 gegen Alexander Zverev in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Dort geht es gegen den Überraschungsmann Alejandro Davidovicj Fokina.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2022, 18:22 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung in Monte-Carlo

Siebter Sieg für Stefanos Tsitsipas im zehnten Match gegen Alexander Zverev. Der Grieche gewann im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte-Carlo mit 6:4 und 6:2 und steht damit knapp vor einer erfolgreichen Titelverteidigung.

Zverev wirkte von Beginn an nicht ganz auf der Höhe, vor allem beim Aufschlag fehlten dem Deutschen ein paar Prozent. Wohl geschuldet der Verletzung am Oberschenkel, die ihn schon im Viertelfinale gegen Jannik Sinner geärgert hatte. Tsitsipas ging im ersten Satz zweimal mit einem Break in Führung, Zverev schaffte ebenso oft den Ausgleich. Bis der Grieche im zehnten Spiel dann noch einmal entscheidend zuschlug. Im zweiten Satz verlief die Partie bis zum 2:2 ausgeglichen, danach sollte Zverev, der immer wieder hilfesuchend in seine Box blickte, kein Spiel mehr gewinnen.

Im Endspiel wartet auf Stefanos Tsitsipas nun Alejandro Davidovich Fokina. Der Spanier, der in Runde zwei Novak Djokovic besiegt hatte, gewann gegen Grigor Dimitrov mit 6:4, 6:7 (2) und 6:3. Im direkten Vergleich mit Davidovich Fokina führt Tsitsipas mit 2:0-Siegen. Im vergangenen Jahr waren die beiden einander im Viertelfinale von Monte-Carlo begegnet. Da musste Davidovich Fokina nach verlorenem ersten Satz aufgeben.

