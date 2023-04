ATP Masters Monte-Carlo: Thiem gegen Gasquet - die Rückhand-Artisten beschließen den Montag

Dominic Thiem und Richard Gasquet wurden für den morgigen Dienstag als viertes Match nach 11 Uhr angesetzt. Das könnte durchaus Einfluss auf den Spielverlauf haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 18:33 Uhr

© GEPA Pictures Wer wird in Monte-Carlo wem gratulieren? Richard Gasquet trifft auf Dominic Thiem

Von Jens Huiber aus Monte-Carlo

Temperaturcheck am frühen Sonntagabend: Es ist immer noch erstaunlich warm im Monte-Carlo Country Club, so wie man es eigentlich beim ersten großen Sandplatzturnier der Saison erwarten sollte. Aber natürlich gilt, dass die Bälle um diese Zeit schon ein wenig langsamer fliegen als etwa zu jener Zeit, zu der es sich Jan-Lennard Struff und Emil Ruusuvuori am Ostersonntag gegeben haben. Da war der Spielbeginn nämlich auf elf Uhr angesetzt, immerhin auf dem Court Rainier III, einem der markantesten Schauplätze auf der Tennistour.

Warum das wichtig werden könnte? Nun: Dominic Thiem und Richard Gasquet wurden für den zweiten Spieltag des Hauptfeldes als viertes und letztes Treffen auf eben jenem Court Rainier III terminiert. Das kann, optimistisch gerechnet, einen Spielstart um 15 Uhr bedeuten. Es kann aber auch richtig spät und kühl und langsam werden.

Thiem bekommt Wildcard

Das ist grundsätzlich aber egal. Denn beide Spieler haben allen Grund, dieses Aufeinandertreffen so richtig zu genießen. Nicht nur, aber auch der Kulisse wegen. Aber da wäre ja noch der Umstand, dass man bei Richard Gasquet im zarten Alter von 36 Jahren nicht so genau weiß, ob dieses Turnier in Monte-Carlo womöglich sein letztes sein wird. Und Dominic Thiem weiß sicherlich zu schätzen, dass ihm die späte Wildcard die Struff´schen Mühen des Qualifikations-Wettbewerbs erspart hat.

Zu sehen werden in jedem Fall zwei der am saubersten einhändig gespielten Rückhände sein. Gasquet gibt seinen Bällen etwas mehr Spin mit, Thiem zieht ab und zu longline einfach mal so zum Winner durch. Man sollte allerdings nicht unterschlagen, dass der eigentlich wichtigere Schlag für beide die Vorhand ist. Jene von Thiem scheint in Estoril wieder richtig schön „heavy“ geworden zu sein, Gasquet kommt auch in dieser Hinsicht eher über die Winkel.

Rune wartet in Runde zwei

Es wird in jedem Fall eine Premiere geben, denn auf Sand sich die beiden Routiniers (ja, das gilt schon auch für Dominic Thiem) noch nie begegnet. Thiem tat sich zum Anfang seiner Karriere gegen Gasquet schwer, verlor die ersten beiden Matches in Basel 2015 und in Wien 2017. Mit den Siegen des Österreichers in Bejing 2019 und zuletzt in Metz 2022 ist die Bilanz aber ausgeglichen.

Der Zweitrundengegner für den Sieger steht ja schon fest: Holger Rune wird sich entweder mit Thiem oder Gasquet messen. Der Däne spielt die Rückhand mit beiden Händen - in Sachen Heavyness bei der Vorhand kann er Dominic Thiem mittlerweile aber schon das Wasser reichen. Zu jeder Uhrzeit.

