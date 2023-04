ATP Masters Monte Carlo: Trauriger Rafael Nadal sagt Teilnahme im Fürstentum ab

Der Spanier Rafael Nadal sagte via Twitter seine Teilnahme beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo ab. Ein Zeitpunkt für sein Comeback wurde nicht genannt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 12:10 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal wird beim ATP-Masters-Turnier in Monte Carlo nicht dabei sein

Schreckmoment für alle Rafael-Nadal-Fans: Der Mallorquiner teilte Dienstagvormittag per Twitter mit, dass er nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo an den Start gehen werde. Der Spanier hatte sich bei den Australian Open zu Beginn der Saison am großen Lendenmuskel verletzt und war auch beim US-amerikanischen Sunshine-Double in Indian Wells und Miami nicht dabei gewesen.

Der "Stier von Manacor" äußerte sich entsprechend enttäuscht, aber auch hoffnungsvoll beim bekannten Kurznachrichten-Dienst: "Hallo zusammen, ich bin immer noch nicht bereit, auf höchstem Niveau anzutreten. Ich werde nicht in der Lage sein, an einem der wichtigsten Turniere meiner Karriere, Monte Carlo, teilzunehmen. Ich kann noch nicht mit der maximalen Leistung spielen und somit setze ich meinen Vorbereitungsprozess fort, in der Hoffnung, bald zurückzukommen."

Der ehemalige Weltranglisten-Erste ist absoluter Rekordmann beim ersten Sandplatz-Masters-Turnier des Jahres: Der Mallorquiner konnte das prestigeträchtige Event im Monte Carlo Country Club in seiner Laufbahn elf Mal gewinnen und blickt dabei auf einen Match-Rekord von 73 Siegen bei sechs Niederlagen zurück.

Turnierdirektor David Ferrer hatte erst kürzlich versichert, dass Nadal beim ATP-World-Tour-500-Event in Barcelona auf jeden Fall am Start sein werde.