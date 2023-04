David Ferrer: "Rafael Nadal wird auf jeden Fall in Barcelona dabei sein"

Noch ist unklar, ob Rafael Nadal am ATP-Masters-1000-Event in Monte-Carlo teilnehmen kann. In Barcelona wird er eine Woche später jedoch definitiv an den Start gehen. Zumindest dann, wenn man den Worten von Turnierdirektor David Ferrer Glauben schenken darf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 21:53 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal triumphierte bereits zwölfmal in Barcelona

Auf die Meldung, wonach er fix beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo an den Start gehen würde, hatte Rafael Nadal zuletzt noch mit Unverständnis reagiert. "Ich weiß nicht, wer diese Information weitergegeben hat", erklärte der Spanier. Bleibt nur zu hoffen, dass David Ferrer in besserem Austausch mit dem 22-fachen Grand-Slam-Sieger steht. Denn der Turnierdirektor von Barcelona kündigte nun Nadals Teilnahme in der katalanischen Hauptstadt an.

"Rafa Nadal trainiert sehr intensiv. Wir wissen nicht, ob er es nach Monte Carlo schafft oder nicht, aber er wird auf jeden Fall in Barcelona dabei sein", wurde Ferrer in der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" zitiert. Das Turnier in Fürstentum startet am 9. April, eine Woche später fällt der Startschuss für die Veranstaltung in Barcelona.

Ohnedies sieht Ferrer seinen Landsmann, der seit den Australian Open aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger pausieren musste, für die anstehenden Aufgaben gerüstet: "Er wird für die Sandplatztour fit sein, ich habe großes Vertrauen in ihn für Roland Garros. Er wird nicht den körperlichen Verschleiß wie in anderen Spielzeiten haben."

An das Turnier in Barcelona hat Nadal gute Erinnerungen. Insgesamt konnte er das ATP-500-Event bereits zwölfmal gewinnen, zuletzt im Jahr 2021. In der Vorsaison konnte er aufgrund einer Rippenverletzung nicht antreten. Titelverteidiger in Katalonien ist Carlos Alcaraz.