ATP Masters Monte Carlo: Tsitsipas meistert Karatsev, Onkel Toni „verliert“ Premiere

Stefanos Tsitsipas hat die Herausforderung Aslan Karatsev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo souverän gemeistert. Ausgeschieden ist dagegen der neue Schützling von Toni Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 16:22 Uhr

Ganz zum Heimspiel reicht es für Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo im Gegensatz zu Kollegen wie etwa Alexander Zverev nicht. Die Akademie von Starcoach Patrick Mouratoglou, in der Tsitsipas regelmäßig trainiert, liegt allerdings nicht weit vom mondänen Club im Fürstentum entfernt. Der an Position vier gestartete Grieche ist mit den Spielbedingungen beim ersten Masters-1000-Turniers des Jahres also bestens vertraut. Und setzte sich zum Auftakt des 2021er-Events gegen Aslan Karatsev sicher mit 6:3 und 6:4 durch.

84 Minuten dauerte die Angelegenheit vor den menschenleeren Tribünen des Center Courts im Monte Carlo Country Club, Tsitsipas ließ sich vom hohen Tempo der Vorhand seines Gegners nicht aus dem Konzept bringen, attackierte bei Gelegenheit die Rückhand von Karatsev, war insgesamt der solidere Spieler. Damit steht Stefanos Tsitsipas als erster Spieler bereits im Achtelfinale. Und trifft dort entweder auf John Millman oder Cristian Garin.

Garin schlägt Nadal-Schützling

Letzterer zeichnete dafür verantwortlich, dass das Coaching-Comeback von Toni Nadal nicht von erfolg gekrönt war. Der Onkel von Sandplatzkönig Rafael Nadal ist vor ein paar Tagen zum Team von Félix Auger-Aliassime gestoßen. Der Kanadier startete am Montag auch stark, nach dem Abbruch wegen Regens und der Wiederaufnahme einen Tag später war Garin aber der bessere Spieler. Und gewann mit 7:6 (3), 6:1.

Ausgeschieden ist Holger Rune. Der 17-jährige Däne mit großen Ambitionen war mit einer Wilcard in das Hauptfeld in Monte Carlo gekommen. Stand beim 2:6 und 1:6 gegen Casper Ruud aber von Beginn an auf verlorenem Posten. Sicher weiter ist auch Grigor Dimitrov. Der Bulgare besiegte Jan-Lennard Struff mit 6:3 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo