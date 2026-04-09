ATP Masters Monte Carlo: Valentin Vacherot schreibt weiter Geschichte

Der Monegasse Valentin Vacherot kämpfte sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo gegen Hubert Hurkacz ins Viertelfinale und sorgt für eine historische Premiere bei seinem Heimturnier.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 09.04.2026, 22:06 Uhr

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© Getty Images Valentin Vacherot sorgt in Monte Carlo weiter für historische Momente

Valentin Vacherot hat beim Monte-Carlo Masters 2026 für einen historischen Moment gesorgt. Der 27-Jährige setzte sich nach hartem Kampf gegen Hubert Hurkacz mit 6:7 (4), 6:3, 6:4 durch und steht damit als erster Monegasse in der Open Era im Viertelfinale seines Heimturniers.

Dabei musste Vacherot über fast drei Stunden alles investieren. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte er sich vor heimischem Publikum zurück ins Match, gewann den zweiten Durchgang souverän und behielt auch im entscheidenden Satz die Nerven. Besonders dramatisch wurde es zum Schluss: Der Lokalmatador wehrte mehrere Breakbälle ab und nutzte schließlich seine erste Matchchance – ehe er sich unter dem Jubel der Fans auf dem Court Rainier III auf die Knie sinken ließ.

Der Lauf in Monte-Carlo passt zur starken Entwicklung des Monegassen. Bereits im Vorjahr hatte er mit seinem sensationellen Masters-Titel in Shanghai für Aufsehen gesorgt. Nun folgt der nächste Meilenstein: Vacherot trifft im Viertelfinale auf den Australier Alex de Minaur

Das Einzel-Tableau in Monte Carlo