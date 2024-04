ATP Masters Monte-Carlo: Zverev freut sich auf Heimspiel gegen Ofner

Der Spieltag am Dienstag in Monte-Carlo hat verspätet begonnen. Das heißt auch, dass sich Alexander Zverev vor seinem ersten Einsatz noch etwas gedulden muss.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 14:34 Uhr

Alexander Zverev geht mit Vorfreude in sein "Heimspiel" in Monte-Carlo. "Es ist natürlich schön, zu Hause zu schlafen, im eigenen Bett zu sein und einfach diese Heimat-Atmosphäre zu haben", sagte der Olympiasieger aus Hamburg vor seinem ersten Auftritt beim Masters in Monte-Carlo bei Sky: "Das ist wirklich ein wunderschönes Turnier, ein wunderschöner Ort." An dem es auch regnen kann, wie sich am Dienstagvormittag gezeigt hat.

Der Weltranglistenfünfte, der nach einem Freilos nun in der zweiten Runde gegen den Österreicher Sebastian Ofner antritt, hofft, den Umstieg von Hartplatz auf Sand schnell zu schaffen. "Ich bin ja immer jemand, der die ersten Wochen nicht sein bestes Tennis spielt, aber dann so langsam in die Sandplatzsaison reinkommt", meinte Zverev: "Deswegen hoffe ich, dass dieses Jahr alles irgendwie etwas schneller passieren kann."

Zverev gegen Ofner noch ein Satzverlust

Bei der letzten Austragung des Klassikers in Monte-Carlo musste sich Zverev in einem sehr engen Match Daniil Medvedev geschlagen geben.

Gegen Ofner hat die deutsche Nummer eins eine 3:0-Bilanz und dabei noch keinen Satz abgegeben. Der Österreicher hatte beim 6:1 und 6:4 gegen Daniel Evans in Runde eins kaum Probleme.

