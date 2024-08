ATP Masters Montreal: Alexander Zvervev schlägt Holger Rune in zwei Sätzen

Der Hamburger Alexander Zverev steht nach einem Sieg über Holger Rune im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Montréal.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 23:47 Uhr

Starker Auftritt von Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Montréal: Der Hamburger setzte sich nach 1:43 Stunden mit 6:3, 7:6 (2) gegen den wankelmütigen Dänen Holger Rune durch. Zverev zeigte dabei eine durchaus solide Leistung und bekommt es am Sonntag in der Runde der letzten Acht mit dem US-Amerikaner Sebastian Korda zu tun, der in der zweiten Runde Landsmann Taylor Fritz aus dem Turnier nahm und im Achtelfinale von einem w/o des Norwegers Casper Ruud profitierte.

Zum Ende des zweiten Satzes hätte es der Deutsche um einiges schneller machen können, führte er doch bereits mit Break 5:4, musste aber just zu diesem Zeitpunkt das einzige Mal in der Partie seinen Aufschlag abgeben. Auch in der Kurzentscheidung ließ der Olympiasieger von Tokio den Nordländer nochmal herankommen, servierte schlussendlich aber mit einem starken zweiten Aufschlag aus.

Sollte Zverev auch die Runde der letzten Acht gegen Korda überstehen, müsste er wohl oder übel am Sonntagabend (Ortszeit) ein zweites Mal auf den Platz, damit der enge Zeitplan in Kanada eingehalten werden kann. Das Endspiel soll geplanterweise am Montag vonstatten gehen. Mögliche Halbfinal-Konkurrenten des Deutschen könnten Alexander Popyrin (Australien) oder der Sieger der Partie Arthur Rinderknech gegen Hubert Hurkacz sein.

Das Einzel-Tableau in Montreal.