ATP Masters Montréal: Alexander Zverev vs Holger Rune im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters-Turnier im kanadischen Montréal im Achtelfinale auf Holger Rune. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr MESZ im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 21:39 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Holger Rune

Alexander Zverev hatte beim Turnierauftakt gegen Jordan Thompson keinerlei Probleme - 6:1, 6:1 hieß es da nach rund einer Stunde Spielzeit. Der Deutsche dominierte hier nach Belieben, das Ende dann kam etwas abrupt, als Thompson seine Kappe beim Aufschlag vom Kopf flog, ausgerechnet beim Matchball.

Zverevs Achtelfinalmatch gegen Holger Rune hätte nun eigentlich am Freitag in der Night Session stattfinden sollen. Der Regen machte einen Strich durch die Rechnung.

Zverev hat indes Glück, im unteren Teil der Auslosung gelandet zu sein; Jannik Sinner müsste im Zweifel am Samstag zwei Mal ran.

Alexander Zverev nicht ganz fit

Zverev war mit einigen Fragezeichen in Montréal angereist. Er hatte sich bei seinem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris körperlich kraftlos präsentiert und anschließend über Probleme berichtet, die er schon bei seinem Auftritt in Hamburg gehabt habe. Und wollte sich vor dem Abflug einem Bluttest unterziehen. Laut BILD war dem auch so - aufschlussreiche Ergebnisse kamen jedoch nicht heraus. Nach einer kleinen Pause dann also der Flug nach Montréal, wo Zverev verschnupft ankam. Davon war im Match gegen Thompson, der immerhin die letzten beiden Begegnungen gegen Zverev gewonnen hatte, nichts zu spüren.

Gegen Holger Rune, aktuell nach einem durchwachsenen Jahr nur die Nummer 17 der Welt, steht es im direkten Vergleich eins zu eins: 2022 in München gewann der Däne, 2024 in Roland Garros siegte Zverev in fünf Durchgängen.

Rune hatte in Montréal zum Auftakt beim 6:1, 6:3 gegen Roberto Bautista Agut keine Probleme.

Wo kommt Zverev gegen Rune?

Das Achtelfinalmatch in Montréal zwischen Alexander Zverev und Holger Rune ist als drittes Spiel nach 17 Uhr MESZ angesetzt; zuvor bespielen sich noch Thanasi Kokkinakis und Hubert Hurkacz sowie Jannik Sinner und Alejandro Tabilo.

Sky überträgt live im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!