ATP Masters Montréal: Spiele am Freitag abgesagt - auch Zverev muss erst Samstag ran

Aufgrund Schlechtwetters sind die Freitagspiele beim ATP-Masters-Turnier in Montréal abgesagt worden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.08.2024, 21:14 Uhr

Regen, Regen, Regen - und kein Ende in Sicht in Montréal für den restlichen Freitag. Und so hat man sich beim Masters in Kanada entschieden, einen frühen Cut zu ziehen.

Der Samstag hat es somit in sich: Drei Zweitrundenmatches stehen noch aus, dazu kommen alle Achtelfinalpartien. Und zwei Viertelfinalbegegnungen sollen auch noch ausgetragen werden.

Sinner muss für Doppelschicht planen

Der topgesetzte Jannik Sinner müsste somit im Zweifel zwei Mal ran - zunächst gegen Alejandro Tabilo. Und im Falle eines Sieges gegen den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Brandon Nakashima.

Sinner spart sich zumindest einen Dreifach-Einsatz: Im Doppel stand er mit Jack Draper im Viertelfinale, dort zogen die beiden aber raus.

Auch Alexander Zverev muss sich bis Samstag gedulden. Er hätte am Freitag in der Night Session spielen sollen (gegen Holger Rune), das Match ist nun als zweites Spiel nach 18.30 Uhr MESZ am Samstag angesetzt. Das Gute für den Hamburger: Er ist als Nummer 2 des Turniers in der unteren Hälfte platziert und müsste ein mögliches Viertelfinale erst am Sonntag spielen.

Das Masters in Montréal hat aufgrund der Olympischen Spiele mit einem Tag Verspätung begonnen, das Finale ist daher erst für Montag angesetzt.

Wie fit ist Alexander Zverev?

Zverev hatte in seinem Auftaktmatch gegen den Australier Jordan Thompson keine Probleme gehabt, 6:1, 6:1 hieß es da nach einem lockeren Spielchen.

Dabei bestanden im Vorfeld durchaus Fragezeichen um den Fitnesszustand des Siegers aus 2017. Zverev hatte nach seinem kraftlosen Aus bei den Olympischen Spielen eine Blutuntersuchung in Aussicht gestellt, nachdem er sich bereits beim Turnier in Hamburg nicht wohlgefühlt habe.

Laut BILD-Zeitung habe dieser aber keine Ergebnisse mit sich gebracht. Zverev habe aber etwas entspannt nach Paris, wenngleich er in Kanada mit einer Erkältung angekommen ist.

Zum Spielplan für Samstag