ATP Masters Montreal: Ein Tennisball sorgt für Chaos auf den Außenplätzen

Die Außenplätze fünf und neun waren beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal Schauplatz einer unfassbar witzigen Tennis-Verwechslungskomödie.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2022, 21:20 Uhr

© Getty Images Eine kleine gelbe Filzkugel sorgte für gehörig Chaos beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal

Ein bizarres Tennisdrama ereignete sich während des ATP-Masters-1000-Turniers in Montreal. Ein Tennisball sorgte für gehörig Ärger auf den Außenplätzen fünf und neun am Zweitrunden-Mittwoch der letzten Spielwoche.

Während der Doppelbegegnung zwischen Santiago Gonzalez / Andres Molteni gegen Juan Sebastian Cabal / Robert Farah auf Court 5 wird bei einem Punkt der Ball mit voller Wucht in die Mitte des gegnerischen Feldes gesmasht und fliegt mit ordentlich Dampf bis zum Nachbar-Platz Nummer 9 - mitten in einen Ballwechsel zwischen Diego Schwartzman und Albert Ramos-Vinolas.

Ein urkomisches Hin und Her

Der Punkt wird selbstverständlich unterbrochen und wiederholt - zuvor sendet der Spanier jedoch den Ball zurück an den Absender, also auf Court 5. Wo selbiger wiederum einen Ballwechsel beim laufenden Doppel stört. In sichtlicher Verwirrung wird der Ball dem Nebenplatz zugrechnet und erneut auf Court 9 zurückgeschupft, wo ein sichtlich genervter Ramos-Vinolas kurz vor dem Service abbricht.

Diesmal lässt sich jedoch der Unparteiische der Einzel-Begegnung den Ball geben. Wie die Geschichte des kleinen gelben Filzschlingels weiterging, ist nicht verbrieft.

Hier der unglaublich witzige Zusammenschnitt der Ereignisse: