ATP-Masters Montreal: FAA scheitert zum Auftakt an Cobolli

Lokalmatador Felix Auger-Aliassime unterlag in der ersten Runde beim ATP-Masters-Event in Montreal dem Italiener Flavio Cobolli glatt in zwei Sätzen und ist somit als letzter kanadischer Spieler im Einzel ausgeschieden.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 12:39 Uhr

© Getty Images Zur Enttäuschung der heimischen Zuschauer musste sich Felix Auger-Aliassime in Montreal nach seinem Auftakt-Match verabschieden.

Seine sportliche Rückkehr in die Heimat hatte sich Felix Auger-Aliassime nach dem Gewinn der Bronze-Medaille im Mixed bei den olympischen Spielen in Paris bestimmt ganz anders vorgestellt. In seiner Heimatstadt Montreal traf der an Nr. 14 gesetzte Kanadier zum Auftakt des ATP-Masters-Events auf den Italiener Flavio Cobolli. Nach ausgeglichenem Beginn musste der 23-jährige im fünften Spiel sein Service und in der Folge den ersten Durchgang abgeben. Auch im zweiten Satz hielt der kanadische Davis-Cup-Spieler seine ersten beiden Aufschlagspiele, konnte dann aber keinen Spielgewinn mehr verbuchen. Mit einem Ass durch die Mitte fixierte der 22-jährige Cobolli den deutlichen 6:3, 6:2-Erfolg nach 68 Minuten. In der zweiten Runde sieht sich der Weltranglisten-33. dem französischen Qualifikanten Arthur Rinderknech gegenüber, der sich mit 6:4, 2:6, 6:4 gegen seinen Landsmann Adrian Mannarino behaupten konnte.

Auch Shapovalov und Pospisil scheitern

Auch für die kanadischen Landsleute von FAA gab es in der Auftaktrunde von Montreal kein Erfolgserlebnis zu verzeichnen. Nach seiner Disqualifikation im Viertelfinale von Washington stand Wildcard-Starter Denis Shapovalov dem US-amerikanischen Qualifikanten Brandon Nakashima gegenüber. Dabei agierte der 25-jährige Shapovalov in beiden Sätzen lange auf Augenhöhe, musste aber jeweils gegen Ende des Durchgangs seinen Aufschlag abgeben und seinem 23-jährigen Gegner zum finalen 6:4, 7:5-Erfolg nach 1:39 Stunden gratulieren.

Nur ganze 15 Minuten verbrachte Vasek Pospisil auf dem Court. Als wäre die Aufgabe gegen 24-jährigen Sebastian Korda als frisch gebackenem Washington-Sieger nicht schon schwer genug gewesen, musste der 34-jährige Kanadier, der gerade erst vor Kurzem nach dreimonatiger Turnierpause bei zwei Challenger-Turnieren in der Heimat mit zwei Auftakt-Niederlagen sein Comeback gab, beim Stand von 1:2 gegen den US-Amerikaner aufgrund einer erneuten Verletzung aufgeben. Bereits am Vortag musste sich Wildcard-Starter Gabriel Diallo dem an Nr. 16 gesetzten Russen Karen Khachanov mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Somit sind in Montreal keine kanadischen Spieler mehr im Einzel vertreten.

Paul und Fritz fixieren US-Duelle

Einen Auftakt nach Maß feierten die gesetzten US-Spieler Taylor Fritz und Tommy Paul, die in der nächsten Runde auf Landsleute treffen werden. Während der 26-jährige Fritz nach seinem 6:4, 6:1-Sieg gegen den Argentinier Mariano Navone als Nr. 9 des Turniers auf Sebastian Korda treffen wird, bekommt es der an Position 10 geführte Tommy Paul nach seinem 6:4, 7:6 (2)-Erfolg gegen den Italiener Luciano Darderi mit Brandon Nakashima zu tun. Ebenfalls in die zweite Runde einziehen konnte der auf Rang 11 gelistete Ben Shelton, der nach seinem 7:6 (4), 6:2-Triumph gegen seinen Doppelpartner Alexander Bublik aus Kasachstan dem Australier Alexei Popyrin gegenüberstehen wird.

Hier das Einzel-Tableau aus Montreal