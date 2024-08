ATP Masters Montreal: Jannik Sinner problemlos im Viertelfinale

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal im Viertelfinale und trifft dort auf Andrey Rublev.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 21:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Jannik Sinner steht beim ATP-Masters-1000-Hartplatz-Turnier in Montreal im Viertelfinale. Der Südtiroler hatte mit dem Chilenen Alejandro Tabilo nur bedingt Probleme und gewann nach 80 Spielminuten mit 6:4, 6:3. Sinner ist bei den Canadian Open Titelverteidiger, der 22-Jährige gewann im Vorjahr in Toronto das Finale gegen den Australier Alex de Minaur mit 6:4, 6:1 und holte damals den ersten Masters-Titel in seiner Karriere.

Andrey Rublev hatte keine Lust auf ein langes Hin und Her. Der Moskauer, in Montreal an fünf gesetzt, bezwang den US-amerikanischen Qualifikanten Brandon Nakashima in nur 62 Minuten mit 6:2, 6:2. Rublev wird damit auch der nächste Gegner des Weltranglisten-Ersten aus Italien sein - und zwar schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag (nicht vor 1:00 Uhr früh auf dem Court Central).

Ein sehr erfreuliches Lebenszeichen gab Kei Nishikori von sich: Der verletzungsgeplagte Japaner, der in der laufenden Saison bisher nur ein Match gewinnen konnte (erste Runde bei den French Open in fünf Sätzen gegen den kanadischen Qualifikanten Gabriel Diallo) steht beim Masters-Hartplatz-Event in Kanada bereits im Viertelfinale. Der 34-Jährige setzte sich mit 6:3, 6:4 gegen den Portugiesen Nuno Borges durch und wird in der letzten Begegnung des Spieltages am Court Central (ab ca. 3:00 Uhr) auf den Italiener Matteo Arnaldi treffen, der beim Stand von 4:6, 7:6 (5) und 3:0 von einer Aufgabe des Spaniers Alejandro Davidovich Fokina profitierte.

Für Nishikori ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme seit Rom 2019. Zudem ist er der schlechtest platzierte Viertelfinalist bei einem Masters-Event seit 1994.

Hier das Einzel-Tableau in Montreal.