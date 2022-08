ATP Masters Montreal: Matchball vergeben - Carlos Alcaraz verspielt Sieg gegen Tommy Paul

Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal in der zweiten Runde ausgeschieden: Der an Position zwei gesetzte Spanier unterlag Tommy Paul nach großem Kampf mit 7:6 (4), 6:7 (7) und 3:6. An Chancen mangelte es dem 19-Jährigen dabei nicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.08.2022, 21:43 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz musste sich Tommy Paul geschlagen geben

Große Enttäuschung für Carlos Alcaraz beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal: Der 19-Jährige musste sich Tommy Paul in Runde zwei mit 7:6 (4), 6:7 (7) und 3:6 geschlagen geben. Im zweiten Satz verspielte der Spanier einen 4:1-Vorsprung, zudem vergab er im Tiebreak des zweiten Satzes einen Matchball.

Während Alcaraz bei seiner Rückkehr auf Hartplatz einen Rückschlag hinnehmen musste, stellte Paul auf dem Court Central in der kanadischen Metropole sein zweifelsfrei großes Talent unter Beweis. "Ich habe heute viele gute Dinge gemacht", ordnete der US-Amerikaner seinen nach drei Stunden und 20 Minuten errungenen Sieg relativ nüchtern ein.

Ruud als Profiteur?

Nach Alcaraz' Aus ist die untere Tableauhälfte nun weit geöffnet. Davon profitieren könnte unter anderem Casper Ruud, der sich am Mittwoch gegen Alex Molcan mit 7:6 (3) und 6:3 durchsetzte. Er trifft nun auf Roberto Bautista Augt, der Jenson Brooksby mit 7:5 und 6:1 aus dem Turnier nahm.

Noch deutlich humorloser entledigte sich Pablo Carreno Busta seiner Zweitrundenhürde. Der Spanier besiegte Youngster Holger Rune mit 6:0 und 6:3. Er bekommt es im Achtelfinale mit Jannik Sinner zu tun. Der Südtiroler drehte gegen Adrian Mannarino einen Satzrückstand und siegte mit 2:6, 6:4 und 6:2.

