ATP Masters Montreal: Milos Raonic bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Milos Raonic bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Kanadier musste seinen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal wegen Schulterproblemen absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 12:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Milos Raonic ist schon wieder verletzt

Milos Raonic kommt auch im Jahr 2024 nicht so richtig auf Touren: Der Kanadier, der aufgrund einer Verletzung an der Achillessehne zwischen 2021 und 2023 fast zwei Jahre lang pausiert hatte, musste seinen Start beim Heimturnier in Montreal absagen. Schulterprobleme machten ein Antreten unmöglich.

"Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, auf jeden Fall wettbewerbsfähig zu sein. Ich komme mit vielen Dingen zurecht, aber ohne Aufschlag wäre es ein harter Tag für mich geworden", begründete Raonic, der zuletzt bei den Olympischen Spielen in Runde eins an Dominik Koepfer gescheitert war, seinen kurzfristigen Rückzug.

Raonic lässt Rückkehr nach Montreal offen

Wie lange der 33-jährige Raonic dem Tennissport noch die Treue halten wird, ist ungewiss. Immer wieder wird der ehemalige Weltranglistendritte von kleineren und größeren Verletzungen gestoppt. Im Kalenderjahr 2024 stand Raonic erst elfmal auf dem Matchcourt, zweimal musste er dabei aufgeben.

Die Verletzungsprobleme haben bei Raonic Spuren hinterlassen. “Ich weiß nicht, ob ich noch einmal nach Montreal zurückkehren werde”, gab sich der Wimbledon-Finalist von 2016 nachdenklich. Frühestens könnte dies 2026 der Fall sein, wird das Herrenturnier im kommenden Jahr doch wieder in Toronto über die Bühne gehen.

Das Einzel-Tableau in Montreal