ATP Masters Montreal: Nick Kyrgios gewinnt weiter, Jannik Sinner verliert

Während sich Nick Kyrgios beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal weiterhin schadlos hält, muss sich Jannik Sinner dem Spanier Pablo Carreno Busta geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.08.2022, 07:53 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal

Die Zuseher beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal erlebten am Donnerstag (Ortszeit) erneut einen Tag, der nicht gerade arm an kleinen bis großen Überraschungen war. Definitiv derzeit keine Überraschung ist der erneute Sieg von Nick Kyrgios. Der Australier setzte sich im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Alex de Minaur völlig problemlos mit 6:2, 6:3 und bekommt es im Viertelfinale mit dem Polen Hubert Hurkacz zu tun, der in einem 2:25-Stunden-Krimi den Spanier Albert Ramos Vinolas 6:7 (6), 6:2, 7:6 (3) niederringen konnte.

Gescheitert ist hingegen der Südtiroler Jannik Sinner: Der an sieben gereihte Italiener verlor gegen Pablo Carreno Busta aus Spanien überraschend eindeutig 2:6, 4:6. Nächster Gegner des Iberers ist der Qualifikant Jack Draper, der beim Stand von 6:2, 2:0 von einer Aufgabe des Franzosen Gael Monfils profitierte. Ein weiterer Gesetzter, der in der Runde der letzten 16 die Segel streichen musste, war Taylor Fritz gegen Daniel Evans. Der Brite setzte sich 7:6 (5), 1:6, 7:5 durch.

Nächster Kontrahent des Engländers wird Tommy Paul sein, der wiederum die Nummer 13 des Hartplatz-Events Marin Cilic eindeutig 6:4, 6:2 aus dem Wettbewerb nahm. Zweimal konnten sich noch die Favoriten durchsetzen: Casper Ruud kämpfte sich nach einer 3:18-Stunden-Partie 6:7 (4), 7:6 (4), 6:4 gegen Roberto Bautista Agut durch, Felix Auger-Aliassime machte beim 6:3, 6:4 gegen Cameron Noerrie eine gute Figur.

