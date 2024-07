ATP-Masters Montreal: Novak Djokovic sagt für die Canadian Open ab

Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic wird nicht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal an den Start gehen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 13:16 Uhr

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Novak Djokovic: Der 24-fache Major-Gewinner verzichtet auf die Teilnahme am ATP-Masters-1000-Hartplatz-Event im kanadischen Montreal. Diese Information gaben die Organisatoren des von 6. bis 12. August anberaumten US-Open-Vorbereitungsturniers bekannt. Eine offizielle Begründung gibt es bislang weder vom Veranstalter noch von Djokovic selbst.

Der Serbe ist gerade beim Olympischen Tennisturnier in Paris im Einsatz und steht dort bereits im Achtelfinale, wo er am Mittwoch auf den Deutschen Dominik Koepfer treffen wird. Am Montag hatte Djokovic seinem Erzrivalen Rafael Nadal eine empfindliche 1:6,-4:6-Niederlage zugefügt - ausgerechnet auf dem Court, auf dem der Mallorquiner 14-mal bei den French Open reüssieren konnte.

Djokovic konnte sich bei den Canadian Open bislang viermal in die Siegerliste eintragen - zuletzt 2016 per Finalerfolg über den Japaner Kei Nishikori. Seinen letzten Auftritt bei den National Bank Open presented by Rogers absolvierte der Belgrader im Jahr 2018.