ATP Masters Paris Auslosung: Alcaraz gegen Ruud, Sinner gegen Shelton

Die Auslosung für das letzte ATP-Masters des Jahres steht fest. Carlos Alcaraz geht als Nummer eins an den Start, Jannik Sinner führt das Tableau von unten an.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 21:14 Uhr

© Getty Images Paris Auslosung: Alcaraz mit Ruud in einer Hälfte

Es ist angerichtet. Die Auslosung für das letzte ATP-1000-Event des Jahres ist da!

Fangen wir bei dem Topgesetzten Carlos Alcaraz an. Dem Spanier fehlt in seiner üppigen Titelsammlung von 24 ATP-Trophäen tatsächlich noch ein Turniersieg beim Rolex Paris Masters. Die Auslosung sollte dem 22-Jährigen dabei in die Karten spielen: Im Achtelfinale würde Jiri Lehecka warten. Ein Gegner der sicherlich nicht zu unterschätzen ist, im direkten Vergleich führt Alcaraz aber mit 3:1-Siegen. Im Viertelfinale müsste der Spanier an Casper Ruud vobei.

Und auf der anderen Tableau-Hälfte? Greift Jannik Sinner an, der versuchen würd, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um vielleicht doch noch als Nummer eins in die Jahrespause zu gehen. Starten wird der Südtiroler gegen Michelsen oder Bergs. Youngster Mensik könnte im Achtelfinale warten, Shelton wäre ein potenzieller Viertelfinalgegner, falls sich der US-amerikaner zuvor gegen Andrey Rublev durchsetzten kann.

Zverev im Viertelfinale gegen Musetti

Vor einem möglichen Aufeinandertreffen mit der italienischen Nummer zwei meinte es auch in Paris die Auslosung gut mit dem deutschen Titelverteidiger. zum Auftakt geht es gegen einen Qualifikanten oder Carabelli, nach der Setzliste würden Darderi und Fokina folgen. Musetti müsste noch an Medvedev vorbei um auf Zverev im Viertelfinale zu treffen.

Geht es nach der Setzliste, dann sollten sich bei den Männern folgende Viertelfinale ergeben:

Carlos Alcaraz (SPA/1) Casper Ruud (NOR/8)

Taylor Fritz (USA/4) Alex de Minaur (AUS/6)

Lorenzo Musetti (ITA/7) Alexander Zverev (GER/3)

Jannik Sinner (ITA/2) Ben Shelton (USA/5)