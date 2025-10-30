ATP Masters Paris: Shelton nach Sieg über Rublev für Turin qualifiziert

Beim ATP-1000-Turnier in Paris hat Ben Shelton mit einer beeindruckenden Leistung mit 7:6 (8:6) und 6:3 gegen Andrey Rublev gesiegt und sich damit für die ATP Nitto Finals qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 18:36 Uhr

© Getty Images Ben Shelton sichert sich mit seinem Sieg über Rublev seinen Platz bei den ATP Finals in Turin

Völlig ausgeglichen ging es zunächst zwischen Ben Shelton und Andrey Rublev zu. Bei ihrer zweiten Tour-Begegnung (das erste Aufeinandertreffen verlief zugunsten des US-Amerikaners) ließen beide Spieler kein Break gegen sich zu. Es ging in den Satztiebreak, den Shelton mit einem sensationellen Vorhand-Winner mit 8:6 für sich entschied.

Im zweiten Akt behielt der an Nummer fünf Gesetzte die Oberhand und beendete völlig verdient das Achtelfinale mit 6:3, wobei besonders die Vorhand Sheltons immer wieder herausstach. Mit einer Schlagqualität von 9,6 analysierte der US-amerikaner nach seinem Sieg: „Ich habe eines meiner besten Matches des Jahres gespielt.“

Auf nach Turin

Mit seinem Sieg hat sich der US-amerikaner nicht nur ins Viertelfinale sondern auch für die Nitto ATP Finals qualifiziert. “Ich wusste , dass der Sieg mich qualifizieren würde. Aber ich habe versucht nicht daran zu denken” sagte Shelton beim On-Court-Interview. “Aber am Ende des Tages wusste ich, wenn ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, muss ich da raus gehen und gewinnen.”

