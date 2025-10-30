ATP Masters Paris: Shelton nach Sieg über Rublev für Turin qualifiziert
Beim ATP-1000-Turnier in Paris hat Ben Shelton mit einer beeindruckenden Leistung mit 7:6 (8:6) und 6:3 gegen Andrey Rublev gesiegt und sich damit für die ATP Nitto Finals qualifiziert.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 18:36 Uhr
Völlig ausgeglichen ging es zunächst zwischen Ben Shelton und Andrey Rublev zu. Bei ihrer zweiten Tour-Begegnung (das erste Aufeinandertreffen verlief zugunsten des US-Amerikaners) ließen beide Spieler kein Break gegen sich zu. Es ging in den Satztiebreak, den Shelton mit einem sensationellen Vorhand-Winner mit 8:6 für sich entschied.
Im zweiten Akt behielt der an Nummer fünf Gesetzte die Oberhand und beendete völlig verdient das Achtelfinale mit 6:3, wobei besonders die Vorhand Sheltons immer wieder herausstach. Mit einer Schlagqualität von 9,6 analysierte der US-amerikaner nach seinem Sieg: „Ich habe eines meiner besten Matches des Jahres gespielt.“
Auf nach Turin
Mit seinem Sieg hat sich der US-amerikaner nicht nur ins Viertelfinale sondern auch für die Nitto ATP Finals qualifiziert. “Ich wusste , dass der Sieg mich qualifizieren würde. Aber ich habe versucht nicht daran zu denken” sagte Shelton beim On-Court-Interview. “Aber am Ende des Tages wusste ich, wenn ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen will, muss ich da raus gehen und gewinnen.”
