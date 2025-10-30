ATP Masters Paris: Auger-Aliassime beendet Altmaiers Lauf

Beim Masters-Event in Paris hat Felix Auger-Aliassime das Achtelfinale gegen Daniel Altmaier zu seinen Gunsten drehen können. Der Kanadier siegte mit 3:6, 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 15:41 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime beim Masters in Paris

Daniel Altmaiers souveräner Lauf beim Masters in Paris hat nach drei langen Sätzen ein Ende gefunden. Am Vortag überraschte der 50. der Weltrangliste mit einem Sieg über den achtgesetzten Casper Ruud, gegen Achtelfinalgegner Auger-Aliassime reichte es letztendlich nicht.

Wie bereits gegen den Norweger sicherte sich Altmaier zunächst auch gegen Auger-Aliassime das frühe Break. Auf dem Centre Court des ATP-1000-Events wusste der Deutsche die zwei Chancen zur Aufschlagabnahme gegen sich zu verhindern und sicherte sich Satz eins mit 6:3. Im zweiten Akt war es der Kanadier, der sich das Break zur 4:2-Führung sicherte, die uneinholbar für Altmaier blieb.

Vor dem entscheidenden Satz nahm sich Altmaier eine lange Satzpause. Einen guten Start erwischte der Deutsche dennoch nicht – „FAA“ gelang das frühe Break zum 1:0. Altmaier blieb dran, musste beim 1:2 aber am Oberschenkel behandelt werden. Während der 27-Jährige öfter überhastet den Punkt beenden wollte, drehte Auger-Aliassime zum Ende auf und punktete mit Winnern und präzisen Schlägen. Mit einem Ass verwandelte der Kanadier seinen ersten Matchball. Es ist das sechste Viertelfinale hintereinander für „FAA“.

Auger-Aliassime behält die Chance zur Qualifikation der Nitto ATP-Finals

Durch seinen Achtelfinalsieg bleibt der Kanadier weiterhin auf Qualifikationskurs für die Nitto ATP Finals. Mit aktuell 3595 Punkten rangiert der Kanadier nur noch 100 Punkte hinter der Nummer acht, Lorenzo Musetti. Der Italiener ist in Paris bereits ausgeschieden.

Im Viertelfinale muss sich Auger-Aliassime der nächsten großen Probe stellen: Valentin Vacherot. Der überraschende Shanghai-Gewinner besiegte bereits heute Mittag Alcaraz-Bezwinger Cameron Norrie.

