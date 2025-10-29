ATP Masters Paris: Race to Turin - "FAA" gewinnt, Musetti verliert

Felix Auger-Aliassime hat durch einen hart erkämpften Dreisatz-Sieg über Alexandre Muller seine Qualifikations-Chancen für die ATP-Finals in Turin gewahrt. Gut für den Kanadier: Mit Lorenzo Musetti scheiterte ein direkter Konkurrent im Rennen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 22:13 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime darf sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme bei den ATP-Finals machen.

Auger Aliassime, der im Race to Turin derzeit auf Platz neun rangiert und damit knapp nicht qualifiziert wäre, bezwang Lokalmatador Alexandre Muller nach einer Spielzeit von knapp mehr als drei Stunden mit 5:7, 7:6 (5) und 7:6 (4).

Lorenzo Musetti, der einen Platz vor dem Kanadier auf Rang acht steht, zog wiederum gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego mit 6:3, 3:6 und 1:6 den Kürzeren und muss wieder zittern. Im Live-Race hat "FAA" derzeit noch genau 390 Punkte Rückstand Rückstand auf den Italiener.

Sollte einer der weiter vorne Platzierten (z.B. Novak Djokovic) seine Teilnahme von den Finals zurückziehen, wären nach derzeitigem Stand jedoch sowohl Musetti als auch Auger-Aliassime in Turin dabei.

Nächster Gegner von Auger Aliassime ist übrigens Daniel Altmaier, der sich am Mittwoch überraschenderweise in zwei Sätzen gegen Casper Ruud durchsetzen konnte.

